Antoine Fuqua si occuperà dello sviluppo del film tratto dal romanzo Sky's End

Antoine Fuqua, al termine del suo lavoro sul film biografico dedicato alla vita e alla carriera di Michael Jackson, sarà impegnato nello sviluppo dell'adattamento di Sky's End.

Il romanzo scritto da Marc J Gregson diventerà infatti un progetto prodotto da Hill District Media.

Cosa racconta Sky's End

Il thriller distopico è stato pubblicato alcuni mesi fa da Peachtree Teen negli Stati Uniti e racconta la storia di un teenager esiliato, Conrad, che entra la "Selection of Twelve Trades" per salvare la sorella da uno zio omicida e ottenere vendetta.

La storia è ambientata in un mondo in cui le persone vivono su delle isole che galleggiano sopra delle nuvole tossiche nere. Conrad si unirà all'equipaggio di un dirigibile per combattere mostri nel cielo e svelare dei sinistri agenti del terrore.

Gregson lavora come insegnante ed era diventato virale sui social grazie a un video in cui si emozionava di fronte ai suoi studenti nel vedere per la prima volta la copertina del suo primo romanzo. Il filmato è stato già visto quasi sei milioni di volte, ottenendo oltre 1 milione di like e 50.000 condivisioni.

Il libro Sky's End è diventato un bestseller del New York Times in pochi giorni ed è il primo capitolo di una trilogia, il cui secondo capitolo si intitolerà Among Serpents ed uscirà nel 2025.

Il film biografico su Michael Jackson diretto da Antoine Fuqua ha una data di uscita

L'adattamento cinematografico

Antoine Fuqua è stato lodato da Bob Higgins, presidente di Trustbridge Entertainment, dichiarando che il filmmaker è famoso per la sua capacità di raccontare storie con eroi "affascinanti ma non privi di difetti, relazioni complessi, rischi molto alti e grande azione". Queste caratteristiche lo rendono quindi perfetto per occuparsi dello sviluppo dell'adattamento per il grande schermo.

Gregson ha dichiarato: "Non vedo realmente l'ora che i lettori vedano il mondo delle Skylands, con i suoi terrificanti mostri, le battaglie epiche e i personaggi memorabili che prendono vita sul grande schermo".