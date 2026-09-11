Shailene Woodley ha sempre mentito sulla storia con Aaron Rodgers? "Mi ha detto 'devo scoparmi questo tizio'"

Il quarterback sostiene che non fu lui a lasciare la star di Divergent e racconta un retroscena sorprendente sulla fine del loro fidanzamento.

Aaron Rodgers torna a parlare della relazione con Shailene Woodley e offre una versione molto diversa da quella raccontata dall'attrice, rivelando tradimenti e situazioni spiacevoli.

Aaron Rodgers racconta la sua versione della rottura con Shailene Woodley

Durante una nuova puntata del podcast Not Just Football with Cam Heyward, Aaron Rodgers ha deciso di tornare su una delle relazioni più chiacchierate della sua vita privata. Al centro del racconto c'è Shailene Woodley, con la quale il campione NFL era stato fidanzato tra il 2021 e il 2022.

Una scena con Shailene Woodley in una scena

Rodgers ha contestato apertamente la ricostruzione secondo cui sarebbe stato lui a lasciare l'attrice, provocandole conseguenze molto pesanti. Secondo il suo racconto, sarebbe stata invece Woodley a decidere di interrompere la relazione.

Il quarterback ha raccontato di averle fatto la proposta di matrimonio nel dicembre 2021 e di aver ricevuto una risposta positiva. Poi, però, le cose sarebbero cambiate molto rapidamente. "Ho fatto la proposta a Shailene e lei ha detto sì. Ora, forse si è sentita costretta a prendere una decisione. Avrebbe potuto dire di no", ha spiegato Rodgers.

Poi è arrivato il retroscena più sorprendente della sua versione dei fatti. "Qualche giorno dopo mi ha detto: "Prima di sposarci, devo andare a farmi questo tizio"". Rodgers sostiene che la situazione fosse ormai compromessa già nei primi mesi del 2022. Secondo il suo racconto, Woodley avrebbe tolto l'anello a marzo, pochi mesi dopo la proposta, e i due avrebbero tentato successivamente di ricucire il rapporto senza riuscirci. "Abbiamo provato un paio di volte a tornare insieme e non è mai successo niente. Nel 2022 non c'era nemmeno una relazione da interrompere", ha affermato.

Il giocatore ha poi insistito sul fatto che sarebbe stato lui, secondo la narrazione pubblica, a provocare la sofferenza dell'ex compagna, mentre sostiene che la dinamica fosse completamente diversa. "Dopo che abbiamo provato a riconciliarci nel 2021, mi ha letteralmente detto: "Non voglio stare con te"", ha raccontato. "Ci sono semplicemente tante versioni in giro che non sono vere".

Rodgers ha anche respinto l'idea di essere stato un cattivo compagno: "In realtà sono un buon partner. Non ti auguro del male. E Shai, sei stata tu a lasciarmi, ti sei tolta l'anello. Di cosa stiamo parlando quando dici che ti ho rovinato la vita?".

Shailene Woodley aveva raccontato una storia molto diversa

Le dichiarazioni di Rodgers acquistano un peso particolare perché arrivano dopo le parole pronunciate da Shailene Woodley nel 2024, quando l'attrice aveva parlato pubblicamente di un periodo estremamente difficile della propria vita senza però indicare direttamente Rodgers.

Shailene Woodley sul set

Woodley aveva raccontato di aver attraversato un'esperienza traumatica all'inizio del 2022 e di averne subito conseguenze profonde. "Ho avuto una cosa davvero terribile e traumatica all'inizio del 2022", aveva spiegato. "Mi sembrava di aver perso la mia anima, me stessa, la mia felicità, la mia gioia. Ho capito davvero cosa significano depressione e ansia e quella completa disconnessione dalla propria anima".

L'attrice aveva inoltre raccontato di essere rimasta all'interno di quella che definiva una "situazione tossica" perché stava cercando di comprendere e sostenere un'altra persona, senza però rivelarne l'identità.

Woodley aveva detto che la sua depressione aveva iniziato ad attenuarsi circa sei mesi dopo quell'esperienza. Tra i momenti più duri ricordava soprattutto la sensazione di essere completamente distaccata dalla realtà: "Sapevo di essere depressa quando guardavo un albero e non provavo nulla. È stato il punto più basso della mia vita".

Rodgers e Shailene Woodley avevano reso pubblica la loro relazione nel 2021, sorprendendo il pubblico anche per la distanza tra i rispettivi mondi professionali: lui era una delle stelle più importanti della NFL, lei una delle attrici più note della sua generazione.

Oggi, a distanza di anni, Rodgers ha deciso di fornire la propria versione di quei mesi. Una ricostruzione che contrasta con quella lasciata da Woodley, la quale non aveva mai raccontato pubblicamente nei dettagli cosa fosse accaduto tra loro.

Il quarterback, 42 anni, si prepara intanto alla sua ultima stagione nella NFL: ha già dichiarato che al termine del campionato 2026 intende ritirarsi.