Shailene Woodley conferma: "Sì, sono fidanzata con Aaron Rodgers"

Shailene Woodley ha confermato di essere fidanzata con il campione di football Aaron Rodgers mentre era ospite del talk show condotto da Jimmy Fallon.

La notizia era emersa in occasione del Super Bowl e la star ha condiviso qualche curiosità sulla sua storia d'amore, che era rimasta a lungo distante dai riflettori.

L'attrice Shailene Woodley ha dichiarato: "Sì, siamo fidanzati. Lo siamo. Ma per noi non è una notizia nuova, quindi è in un certo senso divertente. Tutti attualmente stanno impazzendo e noi pensiamo 'Sì, siamo fidanzati da un po''".

La star ha però ammesso che non ha ancora visto in azione il suo futuro marito, non avendo avuto occasione di andare a una partita dei Green Bay Packers: "Ci siamo incontrati durante questo folle, folle periodo e tutti gli stadi dove giocava erano chiusi, quindi sì, devo ancora andare a una partita. Non sono mai andata a una partita di football prima di incontrarlo. Non sono cresciuta seguendo gli sport, specialmente quelli americani, non sono mai stata realmente interessata".

Shailene ha dichiarato: "Sì, siamo fidanzati da un po' ed è un essere umano meraviglioso, ma non avrei mai pensato di fidanzarmi con qualcuno che lancia una palla per lavoro. Ma è davvero bravo in quello che fa". Woodley ha scherzato dicendo che il suo cane era stato entusiasta all'arrivo di Aaron perché, ovviamente, può lanciargli la pallina incredibilmente distante.

Shailene ha inoltre rivelato che non si è innamorata del giocatore di football, ma "del nerd che vorrebbe condurre Jeopardy".