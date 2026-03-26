Shaila Gatta imbarazzata in diretta: la paparazzata, poi l'attacco di Magalli

Durante l'ospitata a La Volta Buona, Shaila Gatta si è ritrovata al centro di un momento imprevisto: la paparazzata con Alvise Rigo e una battuta di Giancarlo Magalli hanno acceso tensioni in diretta.

Shaila Gatta è tornata sotto i riflettori televisivi come ospite di La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo. L'ex velina ha partecipato al programma principalmente per promuovere il suo libro autobiografico, ma la sua presenza in studio si è trasformata in qualcosa di decisamente più movimentato e inaspettato.

Un'ospitata per parlare del libro autobiografico

Shaila era negli studi di Rai 1 con l'obiettivo di raccontare il suo libro, Fuori onda. Come ho trasformato le cadute in passi di danza. Un progetto molto personale, in cui la ballerina ripercorre momenti importanti della sua vita, tra carriera, fragilità e crescita interiore.

Nel libro, Gatta racconta anche la sua esperienza all'interno del Grande Fratello, spiegando quanto il reality abbia inciso sulle sue scelte sentimentali. In particolare, parla del rapporto con Lorenzo Spolverato, conosciuto proprio durante il programma. Secondo quanto scritto, sarebbe stato il contesto televisivo a influenzare fortemente le sue decisioni: una situazione emotiva complessa, in cui si trovava divisa tra lui e Javier Martinez.

Alvise Rigo

Il fuori programma: il flirt con Alvise Rigo

Durante la puntata, però, l'attenzione si è spostata rapidamente su un servizio mandato in onda dalla produzione. Le immagini mostravano una paparazzata recente, culminata con un bacio tra Shaila e Alvise Rigo, noto anche per essere l'ex compagno di Elisabetta Canalis.

Il filmato ha colto la ballerina completamente di sorpresa. Le sue espressioni, visibilmente imbarazzate, hanno raccontato più di mille parole. Shaila ha spiegato di non aspettarsi assolutamente la diffusione di quelle immagini, sottolineando quanto tenga alla sua privacy: ha dichiarato infatti di essere sì un personaggio pubblico, ma anche molto sensibile alla pressione mediatica, soprattutto dopo un anno particolarmente difficile. Ha poi aggiunto che si trattava della loro prima uscita e che non immaginava di essere già sotto i riflettori dei paparazzi.

Il botta e risposta con Giancarlo Magalli

Non sono mancati momenti di tensione in studio, in particolare con Giancarlo Magalli. Dopo la messa in onda del servizio, il conduttore ha lanciato una battuta ironica e pungente: "Shaila Gatta... morta!". La risposta della ballerina è stata immediata e decisa: ha ribattuto con tono fermo ma ironico, affermando di essere "sempre viva" e sottolineando con orgoglio la sua età e la sua energia.