Shaft: tre generazioni in azione nel trailer del film

Shaft è il nuovo capitolo del franchise action che verrà distribuito negli Stati Uniti dal 14 giugno 2019 e ha come protagonisti Richard Roundtree, Samuel L. Jackson e Jessie T. Usher, interpreti di tre generazioni della famiglia che rientra in azione nel primo trailer del progetto per il grande schermo.

Il protagonista della storia sarà il figlio di John Shaft II, un esperto in cybersicurezza, che chiederà aiuto al padre con cui ha un rapporto difficile.

Ecco il trailer:

Il film racconterà quello che accade al giovane, esperto in cyber security e che ha studiato al MIT, che cerca di scoprire cosa si cela dietro la morte del suo migliore amico. Ad aiutarlo ci sarà il padre John Shaft (Jackson), che lo affianca nelle indagini nel mondo del crimine esistente a Harlem. Shaft, inoltre, avrà dei motivi personali e professionali che lo spingono ad agire.

Alla regia del lungometraggio c'è il regista Tim Story.