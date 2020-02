Sex Education 3: Netflix annuncia il rinnovo con un video

Netflix ha annunciato con un video Sex Education 3, la nuova stagione della serie britannica con Emma Mackey e Asa Butterfield, in arrivo prossimamente sulla piattaforma.

Sex Education 3 arriverà molto presto: Netflix ha appena annunciato il rinnovo, per mezzo di un video, di una delle sue serie di maggior successo per una nuova stagione.

Non sarebbe potuto essere altrimenti, visto il grande seguito che gli studenti del liceo Moordale e le rispettive famiglie hanno raccolto nel giro di due stagioni. Al momento non si conoscono date di uscita per la serie originale Netflix che ha fatto innamorare gli spettatori di tutto il mondo. La piattaforma streaming fa però sapere che la produzione della terza stagione inizierà nel corso del 2020, dunque Sex Education dovrebbe rispettare la sua ormai consueta uscita invernale anche con i nuovi episodi.

Riconfermati nei propri ruoli Gillian Anderson (Jean Milburn), Asa Butterfield (Otis Milburn), Emma Mackey (Maeve Wiley), Ncuti Gatwa ( Eric Effiong), Aimee-Lou Wood ( Aimee Gibbs), Connor Swindells (Adam Groff), Kedar Williams-Stirling (Jackson Marchetti), Tanya Reynolds (Lily Iglehart) e Patricia Allison (Ola Nyman).