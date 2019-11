Sex Education 2: Netflix svela le prime foto della seconda stagione

Per Sex Education 2 bisognerà pazientare ma Netflix ha diffuso le prime foto della seconda stagione, che riporterà sul piccolo schermo tutti gli amatissimi protagonisti, a cominciare da Gillian Anderson in versione sexy mamma.

La seconda stagione di Sex Education, con i suoi 8 episodi, non arriverà su Netflix prima del 2020, prevedibilmente nelle prime settimane come è stato per la prima, in onda da gennaio. Così i tempi sembrano ideali per fare un ripasso velocissimo delle puntate precedenti: gli spettatori che hanno già amato una volta la serie originale Netflix ricorderanno benissimo la storia di Otis Milburn, un liceale inesperto e socialmente impacciato che vive con la madre sessuologa Jean, una Gillian Anderson in forma smagliante. Nella prima stagione Otis e la sua amica, Maeve Wiley, organizzano una clinica clandestina che offre terapia sessuale a scuola per trasformare l'intuitivo talento del ragazzo in una fonte di guadagno.

Ecco le prime immagini ufficiali di Sex Education 2:

Se la stagione precedente si era chiusa con Otis alle prese con la prima relazione ma anche con un rapporto ambiguo con la "più che amica" Maeve, nella seconda il personaggio interpretato da Asa Butterfield - ormai definitivamente sbocciato, anche se in ritardo - dovrà padroneggiare gli impulsi sessuali appena emersi per portare avanti la sua relazione con la fidanzata Ola, mentre cerca di gestire il rapporto conflittuale con la bella Maeve. Nel frattempo, il liceo Moordale è alle prese con un'epidemia di clamidia, che rende evidente la necessità di una migliore educazione sessuale scolastica. I nuovi ragazzi appena arrivati in città sconvolgeranno gli equilibri.

Nel cast di Sex Education 2, oltre ad Asa Butterfield e Gillian Anderson, torneranno anche Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee-Lou Wood, Kedar Williams-Stirling, Chaneil Kular, Simone Ashley, Mimi Keene, Tanya Reynolds, Mikael Persbrandt, Patricia Allison, Jim Howick, Rakhee Thakrar, Samantha Spiro e Alistair Petrie.