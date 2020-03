Sex and the City: stasera su Rai Movie il primo film ispirato alla serie tv

Stasera su Rai Movie, alle 21:20, va in onda Sex and the City, il film che ha riportato sullo schermo le 4 protagoniste della popolare serie tv con Sarah Jessica Parker.

Sex and the City torna stasera su Rai Movie alle 21:20 per far compagnia al pubblico con le quattro amiche più modaiole e famose dello schermo, che, a 4 anni dalla conclusione della storia serie tv, nel 2008 hanno fatto il loro debutto anche al cinema.

Dopo quanto raccontato nella serie tv, i sogni di Carrie, Miranda, Sam e Charlotte sembrano finalmente avverarsi. Carrie, in particolare, sta per convolare a nozze con l'amore della sua vita, l'affascinante Mr. Big, con cui ha trascorsi appassionati ma anche dolorosi. Charlotte ha adottato la piccola Lily, Miranda si barcamena tra lavoro e famiglia e Samantha ha raggiunto cinque anni di monogamia... Nel giorno del fatidico sì sorge però un problema: Big sarà davvero pronto al grande passo?

Sarah Jessica Parker in una scena del film di Sex and the City

Nel 2008 Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Kristin Davis hanno rimesso i tacchi alti pronte a tutto, in primis a riportare in auge le quattro amiche di New York che tanto hanno regalato alle loro carriere. Il successo di pubblico del primo Sex and the City è indubbio, e lo dicono chiaramente quegli oltre 400 milioni di dollari al botteghino e il sequel, due anni dopo. Qualche ombra in più aleggia sulla qualità di quella che resta una pura operazione commerciale... ma capace ogni volta di evocare il fascino che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo dal 1998 e da quella prima passeggiata di Carrie Bradshaw "arrampicata" sulle immancabili Manolo Blahnik.