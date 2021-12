Sex and The City: Cynthia Nixon rivela perché Miranda ha i capelli grigi nel revival

Cynthia Nixon ha rivelato che cosa si cela dietro alla sua folta chioma di capelli grigi in And Just Like That..., l'attesissimo revival di Sex and The City.

Durante un'apparizione su Live with Kelly e Ryan Cynthia Nixon, la star del revival di Sex and the City, And Just Like That..., ha parlato di come ha abbracciato il passare del tempo accettando i suoi capelli grigi preparandosi per le riprese dello show di HBO Max.

La Nixon ha parlato di come i capelli grigi sono stati una specie di catalizzatore che ha utilizzato per calarsi nei panni di Miranda nella serie revival di Sex and the City. La conduttrice Kelly Ripa, 51 anni, ha chiesto all'attrice 55enne di parlare delle critiche che ha ricevuto a causa della sua scelta di stile.

"Michael Patrick King, che è il nostro capo sceneggiatore e regista, ci ha detto: 'Sapete, molte donne durante la pandemia non potevano entrare in un salone di bellezza e hanno deciso di lasciar crescere i propri capelli grigi ed in seguito si sono rese conto che tutto sommato non erano affatto male.' Abbiamo quindi deciso che se una di noi doveva avere i capelli gridi quella doveva essere Miranda, le critiche non mi interessano", ha spiegato la star.

In un recente articolo di Vogue, Sarah Jessica Parker ha parlato dei commenti negativi che sono stati rivolti online a Cynthia Nixon a causa dei suoi capelli grigi: "Ci sono state tante chiacchiere misogine... In questo momento sono seduta con Andy Cohen, che ha una testa piena di capelli grigi, ed è favoloso. Perché va bene per lui?".