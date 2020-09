Sex and the City 2: stasera su La5 il secondo film tratto dalla serie cult

Stasera su La5, alle 21:10, tornano le quattro amiche più famose della TV con Sex and the City 2, secondo e ultimo capitolo cinematografico tratto dall'iconica serie tv HBO.

Serata in rosa stasera su La5 dalle ore 21:10, quando arriverà in TV Sex and the City 2, secondo e ultimo capitolo cinematografico dedicato alle quattro amiche più famose della TV e alla serie di culto di HBO, Sex and the City.

Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Kim Cattrall sono ad Abu Dhabi in Sex and the City 2

Le nostre Carrie (Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) e Miranda (Cynthia Nixon) sono alle prese con amori e vite indaffarati nella Grande Mela. Dopo il fatidico e tribolato "sì" di Carrie (su cui è incentrato il capitolo precedente del 2008, Sex and the City), le "ragazze" hanno realizzato i loro desideri più importanti, ma la vita serba loro altre sorprese: una nuova avventura glamour e assolata le porta via da New York verso Abu Dhabi, uno dei luoghi più sontuosi, esotici e colorati della Terra, dove le feste non finiscono mai e dietro ad ogni angolo si nasconde qualche incredibile sorpresa.

Una fuga che arriva al momento giusto per le quattro amiche che si trovano a vivere e combattere contro i ruoli tradizionalmente imposti dal matrimonio e dalla maternità.

Un'immagine di Sarah Jessica Parker dalla commedia Sex and the City 2

La serie, tratta dall'omonimo romanzo scritto da Candace Bushnell, nel corso delle sei stagioni ha ricevuto più di cinquanta nomination agli Emmy, vincendo sette volte. Candidata ventiquattro volte ai Golden Globe, Sex and the City è riuscita ad aggiudicarsene otto.

Questa seconda pellicola ha visto il proprio cammino lastricato d'oro, incassando quasi il triplo rispetto ai costi di produzione, ma non è stata molto fortunata: al suo arrivo nelle sale sia i fan sia i critici sono rimasti fortemente delusi (basta pensare al 4,5 su 10 su IMDB e al 16% di recensioni positivi sul portale Rotten Tomatoes), tanto da scoraggiare di fatto l'idea di qualunque altro sequel. A dare la bastonata finale ci hanno pensato i cattivissimi rapporti tra due delle protagoniste, Sarah Jessica Parker e l'esplosiva Kim Cattrall.