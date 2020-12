Sette spose per sette fratelli e quel piccolo problema della censura con le pecore

I censori non erano molto contenti del verso sulle pecore presente in una celebre canzone di Sette spose per sette fratelli.

I professionisti che si occuparono della revisione e della censura di Sette spose per sette fratelli non furono entusiasti della frase presente nella canzone "Lonesome Polecat" in cui i fratelli si lamentano cantando: "Un uomo non riesce a dormire quando dorme con le pecore".

Una scena del film Sette spose per sette fratelli

I cineasti, inizialmente preoccupati dal divieto dei censori, riuscirono a farla franca grazie ad un escamotage: non mostrarono nessuna pecora nella scena in cui venivano inquadrati i fratelli che cantavano la canzone.

Nonostante questa controversia nel 2006 l'American Film Institute ha nominato Sette spose per sette fratelli come uno dei migliori film musicali americani di tutti i tempi. Nel 2004 il film è stato selezionato per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti come "culturalmente, storicamente o esteticamente significativo".

Rotten Tomatoes assegna al film una valutazione dell'88% basata su 24 recensioni, con una valutazione media di 7,7 / 10. Il consenso della critica afferma: "Incoraggiato da melodie piacevoli per il pubblico e spettacoli affascinanti, Sette spose per sette fratelli compie una transizione di successo da Broadway allo schermo che sicuramente piacerà a tutta la famiglia".