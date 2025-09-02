Seth Rogen sbarca a Venezia 2025 per cercare le location di The Studio 2

Il creatore e protagonista della serie targata Apple TV+ era stato avvistato negli spazi della Mostra, sorprendendo i fan presenti al Lido.

A Venezia 2025, negli ultimi giorni, Seth Rogen è apparso a sorpresa negli spazi della Mostra e sul red carpet di The Smashing Machine.

L'attore, ai microfoni dell'agenzia Adnkronos, ha ora confermato di essere in Italia per prepararsi alla produzione della stagione 2 di The Studio.

La presenza della star a Venezia 2025

Il creatore, protagonista e produttore della serie targata Apple TV+ è stato immortalato sul red carpet della Mostra del Cinema mentre scattava delle foto e realizzava dei video, in sala Grande durante la proiezione di The Smashing Machine, oltre a essere stato avvistato nelle aree destinate ai media durante alcune conferenze stampa ed essersi mosso per gli spazi del festival italiano.

Seth Rogen, interpellato dall'Adnkronos, ha quindi dichiarato: "Sono al Lido perché sto cercando le location per la seconda stagione di The Studio".

Cosa racconta The Studio

Nello show l'attore interpreta Matt Remick, il nuovo capo dei Continental Studios in crisi. In un settore in cui i film faticano a rimanere vivi, Matt e il suo team di dirigenti in lotta combattono le proprie insicurezze, mentre si scontrano con artisti narcisisti e con i vili proprietari dell'azienda nella ricerca sempre più effimera di realizzare grandi film. Indossando il vestito buono che maschera un infinito senso di panico, ogni festa, set visit, decisione sul casting, riunione marketing e premiazioni offre loro l'opportunità di un successo scintillante o di una catastrofe che pone fine alla loro carriera. Da persona che mangia, dorme e respira cinema, Matt ha inseguito questo lavoro tutta la vita e ora potrebbe distruggerlo.

The Studio: Seth Rogen nel ruolo di Matt Remick

The Studio ha ottenuto il rinnovo per la seconda stagione nel mese di maggio da parte dei vertici di Apple. Nel cast degli episodi ci sono anche Catherine O'Hara, la candidata all'Emmy Kathryn Hahn, Ike Barinholtz e Chase Sui Wonders. Il candidato all'Oscar e vincitore di un Emmy Award Bryan Cranston, Keyla Monterroso Mejia e Dewayne Perkins appariranno come guest star.

Rogen, nel mese di maggio, aveva condiviso la sua speranza di coinvolgere l'attore premio Oscar Daniel Day-Lewis tra le star che appariranno nei nuovi episodi dell'apprezzata comedy.

Prodotta da Lionsgate Television, la serie è creata dai vincitori di più Emmy Peter Huyck e Alex Gregory insieme a Rogen, Goldberg e Frida Perez. James Weaver, Alex McAtee e Josh Fagen della Point Grey Pictures sono anche produttori esecutivi insieme a Rogen e Goldberg.