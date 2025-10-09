Seth Rogen bandito dalla conduzione degli Emmy per essere andato fuori copione: "Non sono più stato invitato"

Seth Rogen è stato ospite dell'ultima puntata del Jimmy Kimmel Live! e ha ammesso di essersi fatto alcuni nemici all'interno della Television Academy, associazione che si occupa dell'organizzazione degli Emmy Award.

Rogen è convinto di essere finito nella black list di Television Academy per il ruolo di presentatore dell'evento dopo essere andato fuori copione durante la consegna di un premio nel 2021.

Seth Rogen è stato bandito dalla conduzione degli Emmy?

"Ho proprio questa teoria" ha spiegato Rogen "Ho presentato lì, credo, quattro anni fa ormai, e da allora non sono più stato invitato". All'epoca, Seth Rogen sl palco fece una battuta sulle presunta poca rigidità nel rispetto delle misure di sicurezza e restrizioni per il COVID-19.

Primo piano di Seth Rogen in The Studio

Una battuta che potrebbe essergli costata cara: "Cominciamo col dire che siamo davvero troppi in questa stanzetta. Che cosa stiamo facendo? Avevano detto che sarebbe stato all'aperto. Non lo è. Ci hanno mentito. Siamo in una tenda sigillata ermeticamente. Io non sarei venuto qui. Perché c'è un tetto?" disse Rogen sul palco.

Seth Rogen e Jimmy Kimmel nel siparietto sulla lista nera degli Emmy

Seth Rogen prosegue: "Ero pronto a fare la scenetta stupida che avevano scritto per me, poi sono arrivato e ho pensato: 'Siamo in una tenda. Non posso ignorarlo. C'è Eugene Levy qui! Dobbiamo uccidere Eugene Levy? Io non voglio farlo'".

Jimmy Kimmel ha spalleggiato l'attore, affermando di aver controllato personalmente e confermando che, effettivamente, Seth Rogen è finito nella lista nera degli Emmy: "Sono andato molto fuori copione e gli ho fatto fare una brutta figura quindi li capisco" ha ammesso Rogen alla fine.

Nel 2025, Seth Rogen ha vinto tre Emmy Award come miglior attore protagonista in una serie commedia, miglior regia in una serie commedia e miglior sceneggiatura per lo show di Apple TV+ The Studio.