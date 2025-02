Serially, il catalogo della piattaforma abbraccia gli squali assassini: in arrivo un film gratuito

Per chi non la conoscesse, stiamo parlando di una piattaforma streaming gratuita che utilizza il modello AVOD

Serially è una piattaforma gratuita con oltre mezzo milioni di iscritti. Oggi conta oltre 180 titoli tra serie TV, corti e film, con un rinnovamento costante dell'offerta.

Tra i titoli più recenti già disponibili sulla piattaforma, spiccano Blood Money con John Cusack e due action movie con Dolph Lundgren, il leggendario Ivan Drago di Rocky: Hard Night Falling e The Tracker. Il titolo del momento è The 2nd, in piattaforma dal 6 febbraio, un action movie ad alto tasso di tensione.

La piattaforma continua a promuovere e aggiungere nuovi titoli con un pubblico sempre più fedele. Il messaggio è chiaro: il futuro dello streaming passa per la libertà di scelta. Meno abbonamenti, più flessibilità e la possibilità di godersi il meglio dell'intrattenimento senza costi.

47 Metri - Great White: un'immagine del film

Nuovi titoli e novità costanti ma per chi non resiste al fascino degli squali assassini, ecco una vera e propria maratona Sharkmania: dal 20 febbraio, i fan potranno immergersi (letteralmente) nella paura con 47 metri, 47 Metri: Uncaged e, in prima visione gratuita, 47 Metri: Great White.

Che cos'è Serially

47 metri: Claire Holt e Mandy Moore in un momento del film

Si tratta della prima piattaforma italiana di video on demand che, grazie alla pubblicità, offre la visione gratuita di serie TV, film e corti d'autore pluripremiati. Il servizio è accessibile tramite web, app iOS e Android, smart TV e sulle piattaforme FAST di Samsung TV Plus, LG Channels e Xiaomi TV+, rispondendo alla crescente domanda di contenuti on demand senza abbonamenti.

47 Metri - Uncaged: un frame del film

Con oltre mezzo milione di utenti registrati, un catalogo in costante crescita con oltre 180 titoli e una community digitale in espansione, Serially continua a intercettare le nuove abitudini di consumo, raggiungendo il pubblico anche attraverso strategie innovative sui social media.

La piattaforma è realizzata da iXMedia, startup innovativa fondata nel 2019, attiva nel settore dell'intrattenimento audiovisivo e specializzata in contenuti digitali esclusivi e soluzioni tecnologiche avanzate per l'industria del doppiaggio.