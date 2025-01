Sergei Loznitsa Premio Eastern Star 2025 del Trieste Film Festival 2025

Assegnato al regista ucraino Sergei Loznitsa il premio Eastern Star 2025, consegnato nell'ambito del Trieste Film Festival 2025, riconoscimento che ogni anno omaggia una personalità del mondo del cinema che, grazie al suo contributo, getta un ponte tra l'Europa dell'est e dell'ovest.

"Il Premio Eastern Star 2025 è assegnato a uno dei maggiori cineasti europei, Sergei Loznitsa, autore nato in Bielorussia e di origine ucraina, oggi apolide, che unicamente nel cinema trova la sua nazionalità e la sua identità di artista, oltre le frontiere geografiche e culturali", ha affermato la direttrice artistica del festival Nicoletta Romeo.

Il regista, ospite a Trieste, ha presentato il suo ultimo lavoro, The Invasion, in anteprima nazionale, fuori concorso nella serata di martedì 21 gennaio al Politeama Rossetti, quando gli è stato conferito il Premio. Il film documenta la lotta del Paese contro l'invasione russa. Girato nell'arco di due anni, il film ritrae la vita della popolazione civile ucraina alle prese col conflitto.

Gli altri premi

È andato invece al regista bosniaco Ado Hasanović il premio Cinema Warrior 2025, che riconosce l'ostinazione, il sacrificio e la follia di quei "guerrieri" (tra singoli, associazioni o festival) che lavorano - o meglio, combattono - dietro le quinte per il Cinema. Il regista, che ha presentato fuori concorso al 36° Trieste Film Festival il suo documentario I diari di mio padre, è stato premiato "per il suo cinema insieme intimo e militante, dove memorie familiari si uniscono alla memoria collettiva di un Paese, e per aver dato vita a un festival, il Silver Frame, nel cuore di Srebrenica, riportando la bellezza e il dialogo tra popoli in un luogo emblematico dei Balcani".