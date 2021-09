Serena Rossi a Venezia 78: il look della madrina è di Giorgio Armani (FOTO)

Serena Rossi ha posato per le prime foto in qualità di madrina della 78esima Mostra del Cinema di Venezia e ha sfoggiato uno spensierato abito firmato da Giorgio Armani

La 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia ha avuto ufficialmente inizio con la cerimonia degli scatti fotografici in spiaggia con la madrina, compito che quest'anno è toccato in sorte a Serena Rossi. Per le foto l'attrice ha sfoggiato uno spensierato abito firmato da Giorgio Armani.

Il battesimo nelle acque del Lido per Serena Rossi si è colorato di sensualità, grazie al vestito spensierato firmato da Giorgio Armani. In spiaggia per il primo shooting fotografico ufficiale, l'attrice si è mostrata sofisticata ma leggera grazie a un abito caratterizzato da una scollatura generosa ma sobria.

Nel pomeriggio, la madrina della 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia aveva già conquistato tutti grazie a un look in total white firmato, anch'esso, da Giorgio Armani.

Insomma, per Serena Rossi Venezia 78 è iniziata alla grande grazie a uno stilista che ne ha saputo sottolineare la calorosa semplicità. Un esordio in grande stile che fa ben sperare per gli altri look indossati dall'attrice, a cominciare da quello scelto per la cerimonia inaugurale di stasera con Madres Paralelas, l'ultimo film diretto da Pedro Almodovar.