Serena Rossi: Davide Devenuto spiega perché non la sposa: “Mi sentirei a disagio”

Davide Devenuto non ha più intenzione di sposare Serena Rossi: a confermarlo è stato proprio l'attore durante una recente intervista rilasciata alla rivista Intimità. Il motivo? Alla base di questa decisione sembrano non esserci incertezze dovute ad una crisi, a dei presunti tradimenti o al Covid-19 che continua a imperversare, il problema, a quanto pare, è l'età.

"Mi troverei a disagio indossando l'abito da matrimonio", ha spiegato Devenuto, 49 anni. "Confesso che c'è stato un momento in cui ci abbiamo pensato davvero, iniziando anche a organizzare qualcosa, poi per una serie di vicissitudini abbiamo accantonato l'idea e non ne abbiamo più riparlato seriamente".

"Tanto più che sarebbe difficile anche pianificarlo incastrandolo tra tutti gli impegni di Serena... Che ora è su Rai 1 con La Sposa". Ha concluso l'attore e, a questo proposito, anche Serena, durante un'intervista a Di Più, ha espresso un concetto simile: "Per adesso le nozze non sono in programma e ho pure smesso di chiedermi se e quando ci saranno."

"Ma non mi lamento: Davide e io stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso. In fondo avrei poco tempo per organizzare le mie nozze, perché per i prossimi mesi sono già piena di impegni", Ha dichiarato l'attrice partenopea nata nel 1985. Le nozze tra Serena Rossi e Davide Devenuto erano state annunciate nel 2019, sebbene i due siano una coppia già dal 2008.