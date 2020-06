Serena Grandi: “Avevo un tumore al seno e non se ne sono accorti, la mia bellezza è svanita”

Un tumore al seno non diagnosticato in tempo: il calvario di Serena Grandi comincia da qui. Secondo quanto ha raccontato l'attrice durante la trasmissione I Fatti Vostri, il tumore poteva esserle diagnosticato undici mesi primi se i medici le avessero fatto i giusti accertamenti diagnostici.

Serena Grandi è stata una delle icone erotiche del cinema degli anni ottanta, oggi purtroppo sta vivendo un dramma personale che le fa dire: "Mi hanno rovinato la vita, la mia grande bellezza è svanita. L'attrice ha voluto raccontare a Giancarlo Magalli e agli spettatori di Uno Mattina la sua storia: "Volevo fare e ho fatto un intervento estetico alla pancia perché dopo una gravidanza importante volevo sistemarla un po' - ha spiegato - poi hanno deciso di fare un lifting al seno ritardando così la diagnosi perché quando hanno aperto non c'era un fiore ma un carcinoma di 5 centimetri di cui non sapevo nulla".

Secondo Serena Grandi i medici avrebbero potuto diagnosticarle la malattia molto tempo prima: "Erano loro che dovevano saperlo e vederlo non io - ha sottolineato la protagonista di Miranda - io faccio l'attrice. Nonostante la mia prevenzione, faccio esami ogni anno, non era apparso questo problema e così ho deciso di affidarmi all'avvocato Bruno Sgromo per tutelarmi e ne sono felice. L'attrice non vede un futuro roseo sia per la sua carriera che per la sua vita di tutti i giorni: "Mi hanno rovinato la vita, oltre a quel problema grosso c'è un addominoplastica che fa veramente piangere. In questo momento sento di non avere più futuro. La mia grande bellezza ormai è svanita. Dovrò affrontare una ricostruzione che durerà due anni, per tornare a essere una donna normale".