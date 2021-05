Serena Grandi e suo figlio Edoardo Ercole, tra omosessualità, un padre "meraviglioso e narcisista" e ragù

Nella giornata internazionale contro l'omofobia Serena Grandi ha parlato del suo supporto all'omosessualità del figlio Edoardo Ercole: ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno l'attrice, ricordando l'ex marito Beppe Ercole, lo ha definito un padre 'meraviglioso e narcisista'.

Serena Grandi in Rimini Rimini

Oggi 17 maggio in più di 130 Paesi si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia: una data non casuale, infatti Il 17 maggio 1990 l'omosessualità fu rimossa dalla lista delle malattie mentali nella classificazione internazionale delle malattie pubblicata dall'Organizzazione mondiale della sanità. Oggi Serena Bortone ha voluto parlare dell'argomento invitando in studio Serena Grandi ed il figlio Edoardo Ercole, un ragazzo gay che ha sempre avuto il sostegno della famiglia.

Edoardo Ercole ha racconto che sa di essere gay da adolescente: ""Avevo 14 anni quando ho ricevuto la consapevolezza, a mamma non ho mai detto niente. Ho passato dei momenti atroci, scritte orrende sotto casa" anche a scuola la vita non è stata facile per Edoardo che racconta: "C'era stata una controversia con l'insegnante di greco, forse non gli ero simpatico, e io ho preso e ho cambiato direttamente scuola. Era un ambiente di destra quindi essendo io omosessuale finivo sempre in varie dinamiche".

Parlando dell'omosessualità del figlio Serena Grandi afferma: "Non l'ho scoperto subito, l'ho accettato e oggi sono così felice. Cerchiamo di capire questi ragazzi. Non diventerò nonna, forse meglio, perché non c'ho più pazienza. O magari non sarà così, tutto può succedere nella vita. Lui però ha detto che sarei la nonna ideale. Sono orgogliosa di lui ".

A proposito del sostegno della famiglia Edoardo ricorda il padre Beppe Ercole, ex marito di Corinne Clery e Serena Grandi. "Papà mi manca tutt'oggi, mi mancherà sempre. Forse avrebbe potuto darmi più skills. A 22 anni, ho avuto un forte esaurimento. Ho dovuto cominciare a riguardarmi dentro, c'erano cose che avrei voluto. Sono rimasto con papà fino al suo ultimo giorno. Se non ci fossi stato, non me lo sarei mai perdonato". Riferendosi all'ex marito Serena dice: "Il suo papà era meraviglioso, ma era anche narcisista ed egocentrico. Edoardo l'ho tirato su da sola, cercando di non farlo supportare dalle bambinaie, lo portavo con me sui set, faceva i compiti nelle roulotte. È stata una gioia e una fatica".

Alberto Sordi e Serena Grandi nel film In nome del popolo sovrano

Verso la fine dell'intervista Serena Bertone ribadisce un concetto ovvio, ma che non tutti hanno capito: "Si dice che si diventa omosessuali perché si hanno madri invadenti, ma sono stupidaggini". Un'affermazione che Edoardo sposa in pieno "Commenti che spero un giorno non esisteranno più", anche se poi scherzando sulla possibilità che la madre vada ad abitare vicino casa sua dice: "Mamma sarebbe invadente dal punto di vista della cucina, mi accoglierebbe con le tavole imbandite. L'altra sera sono tornato da Rimini a mezzanotte e ho trovato una pentola piena di ragù".