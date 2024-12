Senti chi parla: la regista Amy Heckerling al lavoro sul quarto film della commedia con John Travolta

Tra il ritorno di grandi titoli, sia sotto forma di sequel che di reboot, oggi apprendiamo per la prima volta di un film che non sentivamo nominare da tempo. Parliamo di Senti chi parla (1989), pellicola che vantava nel cast niente meno che John Travolta e Bruce Willis.

Il film ebbe due seguiti: Senti chi parla 2 (1990), diretto dalla stessa Heckerling, e Senti chi parla adesso! (1993), diretto da Tom Ropelewsky. Ora, apprendiamo che la regista, che da tempo non si sentiva nominare a Hollywood, sta lavorando a un nuovo sequel del franchise.

Durante una rara intervista a Empire, la regista 70enne ha dichiarato di non aver mai smesso di fare cinema e che attualmente sta scrivendo il quarto capitolo di Senti chi parla. Ha aggiunto di non aver chiuso definitivamente con il franchise e di non vedere l'ora di portare avanti la storia con un nuovo capitolo.

A quanto pare, Heckerling sta scrivendo la sceneggiatura insieme alla figlia Mollie, che fu l'ispirazione per il titolo originale del 1985. Il cast, ovviamente, dovrà essere rinnovato, dato che Kirstie Alley è venuta a mancare e Bruce Willis è affetto da demenza. L'unico attore potenzialmente coinvolto è John Travolta, ma non è ancora chiaro se parteciperà al progetto.

Amy Heckerling è stata una delle registe più popolari degli anni '90, celebre per titoli come Fuori di testa (1982), Ragazze a Beverly Hills (1995) e per il citato franchise di Senti chi parla. Non dirige un film dal 2012, anno di Vamps, che, insieme al precedente 2 Young 4 Me - Un fidanzato per mamma, fu stroncato dalla critica.

La storia del franchise e la trama del primo film

Il film originale, Senti chi parla, racconta la storia di una donna single che, dopo essere stata lasciata dal suo amante, partorisce e cresce il loro figlio. La vicenda è narrata dal punto di vista del neonato, con la voce fuori campo di Bruce Willis (in italiano, quella di Paolo Villaggio).

La locandina di Senti chi parla

Insieme, i tre capitoli della serie hanno incassato oltre 350 milioni di dollari a livello globale. Sebbene il film abbia ricevuto recensioni contrastanti, su Rotten Tomatoes ha un punteggio del 56% basato su 36 recensioni, con una valutazione media di 5.07. Un critico cinematografico americano ha commentato: "Il film ha un certo fascino grazie alle affabili star e alla regia energetica di Amy Heckerling, ma una sceneggiatura debole non lascia spazio all'intelligenza".

Inizialmente, Robin Williams era stato preso in considerazione per dare la voce al personaggio di Mikey, ma l'agente dell'attore richiese un compenso troppo elevato, superiore al doppio del budget di produzione del film. In seguito, Williams recitò insieme a John Travolta nel film Disney Daddy Sitter.