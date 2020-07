Senti chi parla: Bruce Willis e Paolo Villaggio, le due voci del bambino nel film

Il protagonista di Senti chi parla è doppiato dal celebre Bruce Willis nella versione originale e da Paolo Villaggio in quella in italiano.

Il bambino protagonista di Senti chi parla, nella versione originale in lingua inglese, è doppiato da Bruce Willis, stella del cinema hollywoodiana, mentre in italiano è doppiato dal leggendario Paolo Villaggio. La pellicola del 1989 fu diretta da Amy Heckerling e interpretata da John Travolta e Kirstie Alley.

Inizialmente, Robin Williams fu preso in considerazione dai produttori per la voce di Mikey ma l'agente dell'attore voleva troppi soldi: più del doppio del budget di produzione del film. Tuttavia, Williams avrebbe in seguito recitato con John Travolta nel film Disney Daddy Sitter.

Il film ha ricevuto recensioni contrastanti: su Rotten Tomatoes ha un punteggio del 56% basato su 36 recensioni, con una valutazione media di 5.07. Un critico cinematografico americano ha dichiarato: "il film ha un certo fascino grazie alle sue affabili star e alla regia energetica di Amy Heckerling, ma una stupida sceneggiatura non consente a l'intelligenza di respirare."

John Travolta e Bruce Willis invece apparvero insieme sullo schermo in Pulp Fiction nel 1994. Dopo i titoli di coda di Senti chi parla si vede una scena immaginata da Mollie, in cui ci viene mostrata parte della nascita della sorella di Mickey, Julie, che comparirà poi in Senti chi parla 2 e in Senti chi parla adesso!.