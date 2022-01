Sempre più bello: il trailer dell'ultimo capitolo della trilogia con Ludovica Francesconi

Svelato il trailer di Sempre più bello, l'ultimo episodio della saga dramedy dedicata ai più giovani e portata al successo dalla Eagle Pictures, che arriva al cinema con un evento unico il 31 gennaio, l'1 e il 2 febbraio. Il film, la cui sceneggiatura è firmata da Roberto Proia e Michela Straniero, completa un progetto di serialità cinematografica che rappresenta una straordinaria eccezione nel panorama produttivo italiano: un lavoro lungo un anno che la produzione è riuscita a realizzare coinvolgendo giovani e promettenti attori italiani diretti in Sul più bello da Alice Filippi e nei successivi due episodi - Ancora più bello e Sempre più bello - da Claudio Norza.

Nel cast, al fianco della protagonista Ludovica Francesconi - che nel film, veste i panni della giovane e coraggiosa Marta - ritroviamo Giancarlo Commare, Gaja Masciale, Jozef Gjura, Jenny De Nucci, Diego Giangrasso e new entry di questo nuovo capitolo Drusilla Foer, tra le co-conduttrici della prossima edizione del Festival di Sanremo e reduce dal successo del suo ultimo spettacolo teatrale "Eleganzissima".

Ritroviamo inoltre Alfa, il cantante genovese che dopo aver firmato la title track Sul più bello (brano di grande successo, con oltre 5 milioni di visualizzazioni su Youtube) torna di nuovo come autore dell'inedito "Serenata" che accompagna la conclusione di questo racconto cinematografico in tre atti.

In Sempre più bello Marta, dopo un rischioso trapianto ai polmoni, torna finalmente alla sua vita. Gabriele è con lei, è sempre stato con lei. e insieme decidono di andare a convivere in una casa tutta nuova, solo per loro. Orfani della stravaganza di Marta, Jacopo e Federica si dedicano così alla ricerca di nuovi coinquilini. Tutto sembra procedere per il meglio, ma improvvisamente la malattia della ragazza si ripresenta. La situazione si complica drammaticamente. Marta viene ricoverata d'urgenza. Tutti i suoi amici, preoccupati da questa ennesima ricaduta si riuniscono in ospedale in attesa di notizie da Dario, ormai fidato medico che la ha in cura. Gabriele, disperato, cerca di ricontattare l'austera e schiva nonna di Marta, con cui la ragazza non ha più rapporti da molti anni. In questo momento in cui la vita della giovane è appesa a un filo, sembrerebbe essere lei l'unica a poter decidere del suo destino.