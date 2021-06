Selvaggia Roma e Darko Perić de La casa di Carta insieme a pranzo (FOTO)

Selvaggia Roma ha condiviso sui social una foto con Darko Perić de La Casa di Carta: l'attore è in vacanza nel nostro Paese e presto ci tornerà per girare un film.

Sui suoi account social Selvaggia Roma ha pubblicato una foto con Darko Perić de La Casa Carta: l'attore è nel nostro Paese per una breve vacanza. Helsinki, questo il nome del suo personaggio nella serie spagnola, tornerà presto in Italia per girare un film.

Poche settimane fa Netflix ha pubblicato le prime immagini de La casa di carta 5, l'ultima stagione della fortunata serie spagnola creata da Alex Pina diventata un successo mondiale della piattaforma streaming. Lo scorso anno Miguel Herrán scelse il nostro Paese per passare una breve vacanza, quest'anno è toccato a Darko Peric, l'attore di origini serbe che nella serie interpreta Helsinki.

È stata Selvaggia Roma a pubblicare sui social una foto che la vede proprio in compagna di Darko: nello scatto i due sono a tavola, presumibilmente con altre persone, l'attore è pronto a divorare il piatto di spaghetti che ha davanti, nella caption Selvaggia ha scritto "E l'altro giorno con noi il my friend Darko". L'attore serbo, in una recente intervista a Io Donna, ha rivelato che presto sarà in Italia per girare un film, la trama è top secret, Perić ha detto solo che il resto del cast sarà italiano.

I fan de La casa di carta intanto hanno iniziato il conto alla rovescia, la stagione finale è stata divisa da Netflix in due parti: la resa dei conti all'interno della Banca di Spagna inizierà il 3 settembre 2021, ma saranno disponibili solo 5 episodi. L'addio definitivo al Professore e al resto della banda lo daremo il 3 dicembre 2021, quando Netflix renderà disponibili i 5 episodi finali.