Selvaggia Lucarelli e Stefano Bettarini, scontro di fuoco via social: "Collezionista di figure misere"

Selvaggia Lucarelli mette in riga Stefano Bettarini: l'ex calciatore l'ha attaccata sui social con una caduta di stile che ha provocato la piccata risposta della giornalista.

Pochi giorni fa, dopo la squalifica di Alda d'Eusanio dal Grande Fratello Vip 5, Selvaggia Lucarelli aveva scritto su TPI.it che gli autori hanno scelto alcuni personaggi perchè li considerano bombe a orologeria. Facendo riferimento all'ex calciatore, squalificato dal reality per aver bestemmiato, Selvaggia aveva detto: "Se uno come Bettarini, viene richiamato in quel reality, vuol dire che si cerca quel tipo di dinamica, che non è 'chiamiamo uno che fa accedere qualcosa', ma 'chiamiamo uno che fa succedere quel tipo di cose'".

Stefano Bettarini ha risposto sui social, una replica in cui l'ex calciatore ha fatto molte cadute di stile, con alcune frasi veramente infelici: "Urge puntualizzare alcune cosine su una giornalista o presunta tale, a cui piace cavalcare l'onda mediatica che mi coinvolge - ha detto riferendosi alla Lucarelli - eccoti, anche tu pronta a riempirti la bocca con Bettarini! Ti consiglierei di essere un po' meno poliedrica perché non ti riesce! Trovati qualcosa da fare, che sia opinionista, soubrette o giornalista e concentrati su quello". Bettarini dopo aver evidenziato la sua carriera da calciatore e da personaggio televisivo aggiunge: "ad ora, i tuoi eventuali meriti, cosa tu faccia realmente nella vita non si è mica capito! Lo si deduce anche dalla tua aggressività nei confronti dell'universo femminile". Alla fine l'ex marito di Simona Ventura aggiunge una frase che rappresenta uno suo tipico scivolone "I tuoi interventi, i tuoi giudizi segnano e per tanti motivi! Sì che tu di performance te ne intendi! Trova anche tu la tua identità, provaci!".

Naturalmente Selvaggia Lucarelli è stata pronta nella risposta, anche la sua replica è stata affidata ai social, in particolare alle storie di Instagram. La giornalista ci è andata giù pesante e ha scritto: "Fa molta tenerezza questo ometto, ex calciatore finito nel calcioscommesse patteggiando con la giustizia sportiva 14 mesi di squalifica - ha replicato su Instagram - squalificato pure dai reality, eterno concorrente del nulla, collezionista di figure misere, volgare nei confronti di ex mogli ed ex amanti. Noto per commenti sessisti, si conferma ossessionato da due cose: le donne affermate e 'le performance' delle donne. Povero cucciolotto misogino e complessato. Ah: ha provato anche a farmi causa per quello che scrivo. Ha perso".