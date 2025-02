Selvaggia Lucarelli litiga a Sanremo con una fan di Chiara Ferragni

Impegnata al Dopofestival con Alessandro Cattelan e Alessandra Celentano, Selvaggia Lucarelli è uno dei tanti volti noti che in questi giorni popolano Sanremo in occasione della kermesse canora.

La scrittrice è stata protagonista di una breve lite all'esterno dell'hotel nel quale alloggia in questi giorni con una signora fan di Chiara Ferragni, che ha attaccato Lucarelli mentre quest'ultima stava per entrare in hotel.

La lite di Selvaggia Lucarelli con una signora a Sanremo

Gli animi si sono accesi quando la signora ha iniziato ad inveire contro Lucarelli:"Sei bella tu che fai andare in galera la gente per niente, 'sta pazza. Dimmi che mestiere fai, lascia perdere guarda. Mandi in galera la gente per niente".

A quel punto, Lucarelli è tornata verso la signora, informandola di essere pronta a chiamare le forze dell'ordine:"Se continui a parlare chiamo i carabinieri, stai attenta. Chiamo i carabinieri, ok? Stai attenta".

La signora, per nulla intimidita, ha risposto per le rime:"Perché ti arrabbi così tanto? Non possiamo parlare normalmente? Ecco cosa sei, non sei capace di parlare con dolcezza" ha concluso, mentre Selvaggia Lucarelli si allontanava insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli.

Il motivo della lite di Selvaggia Lucarelli a Sanremo

Come confermato da un utente sul web, presente al momento della discussione, la signora si era recata fuori dall'hotel di Lucarelli per difendere Chiara Ferragni, le cui vicende sono da tempo al centro delle notizie della giudice di Ballando con le stelle.

Dopo le critiche ricevute pubblicamente davanti all'hotel, Selvaggia Lucarelli ha deciso di rispondere alle frasi della donna e da lì è nata la breve discussione.

Chiara Ferragni con il pandoro dello scandalo del Natale 2023

Anche questa sera, Selvaggia Lucarelli sarà presente al Dopofestival al fianco di Alessandro Cattelan e Alessandra Celentano.