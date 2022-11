Selena Gomez: "Ho soprannominato il mio nuovo rene Fred Armisen"

Selena Gomez, intervistata da Rolling Stone a proposito del suo documentario intitolato My Mind and Me, ha rivelato di aver dato un soprannome al suo nuovo rene.

Selena Gomez porta sempre con sé Fred Armisen... letteralmente, sempre: la star di Only Murders in the Building, che ha subito un trapianto di rene nel 2017, ha rivelato di aver soprannominato il suo nuovo organo "Fred" in onore del comico di Saturday Night Live.

Sebbene la ragione del trapianto sia stata la malattia autoimmune chiamata lupus, che ha reso necessaria l'operazione nel 2017, Selena sembra non essere affatto priva di senso dell'umorismo se consideriamo che cosa ha passato: "Ho chiamato il mio nuovo rene 'Fred'"

"L'ho chiamato in onore di Fred Armisen perché amo Portlandia. Non l'ho mai incontrato, ma spero segretamente che lo scopra adesso perché voglio che pensi: 'È strano'", ha ammesso la star, rivelando che il suo più grande desiderio è che tutti siano aperti come lei a proposito delle proprie difficoltà.

Parlando con la giornalista Alex Morris a proposito del suo nuovo documentario, My Mind and Me, Selena Gomez ha dichiarato: "Spero che tutti reagiscano come hai reagito tu, hai capito perfettamente come ci si sente. È tutto quello che voglio. Conosco persone che hanno provato quelle cose che non sanno cosa fare. E voglio solo che sia normale parlare dei propri problemi".