Selena Gomez si sposa: l'annuncio dato sui social e la reazione di Taylor Swift

Come ha annunciato lei stessa sui suoi canali social, Selena Gomez si è fidanzata e presto convolerà a nozze con Benny Blanco.

In una serie di scatti con la didascalia "Il mio per sempre inizia adesso...", la Gomez ha esibito l'anello di fidanzamento, un set da picnic e una in cui si coccola con Blanco.

La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2023. Nel maggio 2024, Blanco aveva già dichiarato di essere propenso a vedere il matrimonio nel loro futuro. E ora l'annuncio del fidanzamento ufficiale, che ha portato perfino Taylor Swift a richiedere a gran voce di poter fare da damigella d'onore alla Gomez.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Quando gli è stato chiesto al The Howard Stern Show quando le avrebbe chiesto di sposarlo, Blanco ha riso e ha detto: "Quando la guardo... penso sempre che non esiste un mondo migliore di questo". Ha poi scherzato sul fatto che avere una compagna così realizzata lo fa sentire in imbarazzo.

Emilia Pérez: Selena Gomez ringrazia Meryl Streep per gli elogi: "Non a caso la chiamo 'amica mia'!"

"Ridiamo tutto il giorno, mi ispira. Torno a casa dal lavoro e penso di aver avuto una buona giornata, così le chiedo: 'E tu cosa hai fatto?'", ha raccontato Blanco. "'Oh, ho appena girato una cosa con Meryl Streep, poi sono andata a una raccolta fondi e ora sto registrando'. La mia giornata sembra ogni giorno una schifezza rispetto alla sua".

"Credo che questa sia la relazione in cui mi sono sentita più sicura, e vedo un futuro con questa persona", aveva dichiarato la Gomez. "E quando ti metti un po' in gioco, le persone non hanno la stessa fame di darti la caccia. Se sentono qualcosa, lo faranno, ma se dici: 'L'ho fatto io', ti diranno: 'Oh, beh, eccoti qui, che vai al Sushi Park'. Ma c'è così tanto del mio rapporto che la gente non vede, che è solo mio".