Emilia Pérez: Selena Gomez ringrazia Meryl Streep per gli elogi: "Non a caso la chiamo 'amica mia'!"

La star di Only Murders in the Building ha sottolineato il legame con la leggenda di Hollywood durante un Q&A.

Mercoledì, Meryl Streep ha presentato una proiezione e un Q&A di Emilia Pérez alla presenza di una delle protagoniste del film e co-star in Only Murders in the Building, Selena Gomez. Le due attrici hanno stretto una solida amicizia proprio grazie alla lavorazione della serie Disney+.

Meryl Streep e Selena Gomez hanno risposto alle domande di un pubblico ricco di star e colleghi come Martin Short, Annette Bening e Da'Vine Joy Randolph. In seguito, l'interprete di Mabel Mora nella serie ha ringraziato su Instagram coloro che si sono occupati dell'evento.

L'amicizia

"Grazie mille a Colleen Camp per aver ospitato l'evento e alla mia amica Meryl per aver celebrato Emilia Pérez; non la chiamo a caso 'amica mia'! È Meryl Streep! La mia icona, il mio sogno!". Poco tempo fa, Selena Gomez disse della collega:"Voglio il suo stesso spirito, amare sempre ciò che faccio ed essere presente per le persone". Secondo The Hollywood Reporter, Meryl Streep avrebbe usato parole al miele per il lavoro della collega nel film.

"È stato bellissimo. È stato bellissimo. È stata semplicemente una performance meravigliosa, intensa, sensuale, incredibile" avrebbe confessato Streep a Gomez, in merito al ruolo in Emilia Pérez che durante l'evento, l'attrice ha confessato di aver scoperto di aver già ottenuto nonostante le fosse stato assegnato da tempo.

Il ruolo

"A quanto pare avevo già la parte anche se non lo sapevo. La cosa mi ha spiazzata. Ho passato mesi a fare promozione con il mio fantastico cast e la troupe e poi Jacques [Audiard, il regista] ha riso durante uno degli ultimi incontri e ha detto 'Non capisco perché dici che hai fatto un provino e hai aspettato. Avevi già la parte'".

Una rivelazione inaspettata per Selena Gomez:"Da quel momento, ogni volta che lo guardo gli dico di aver passato nove mesi all'inferno aspettando di sapere se fossi in questo film".