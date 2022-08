Selena Gomez produrrà il remake del film Una donna in carriera

Selena Gomez sembra sarà la produttrice del remake di Una donna in carriera, anche se non è stato svelato se ne sarà anche la protagonista.

Il film originale aveva come star Sigourney Weaver, Melanie Griffith e Harrison Ford.

La sceneggiatura della nuova versione della commedia Una donna in carriera sarà firmata da Ilana Pena, creatrice della serie Elena, Diventerò Presidente. Il film verrà poi distribuito da Hulu e, per ora, non è stato scelto il regista.

Selena Gomez sta concludendo le trattative per essere produttrice del remake che riporterà sugli schermi la storia di una segretaria trentenne che assume un ruolo da leader quando il suo capo si rompe una gamba. Quando la giovane ha però un'idea vincente, il suo boss cerca di prendersene il merito.

Il film originale ha guadagnato ai box office oltre 100 milioni di dollari e ha ottenuto sei nomination agli Oscar, tra cui quella nella categoria Miglior Regista assegnata a Mike Nichols.

Selena ha già collaborato con Hulu in occasione della serie Only Murders in the Building.