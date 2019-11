Selena Gomez: "Io ingrassata a causa del lupus, i messaggi degli haters mi hanno sconvolta"

Selena Gomez è tornata a parlare dei problemi di salute ma questa volta per raccontare dei terribili messaggi degli haters riferiti al fatto che, per i farmaci, era ingrassata.

Selena Gomez si è detta sconvolta dai messaggi degli haters quando è stata presa di mira perchè ingrassata come conseguenza del lupus, la malattia per cui due anni fa ha dovuto sottoporsi a un intervento di trapianto.

Nel podcast Giving Back Generation Selena Gomez ha recentemente parlato di quanto i social media possano essere pericolosi per la salute fisica e mentale soprattutto quando si è molto giovani o quando si attraversa un periodo difficile. E lei ne sa qualcosa, tanto da aver dovuto allontanarsi da Instagram e dintorni per molto tempo per difendere il proprio benessere.

"Ho sperimentato il body shaming per via delle mie variazioni di peso. Ho il lupus, quindi soffro di problemi ai reni e di ipertensione, ma da quando ho avuto gravi problemi di salute ho anche dovuto fare i conti con il cambiamento del mio corpo e della mia immagine".

Selena Gomez ha raccontato che i farmaci da assumere per tenere sotto controllo la malattia, insieme allo stress, l'hanno portata a prendere peso ed è stato proprio nel momento più difficile che molte persone, sul web e non, hanno preso ad attaccarla e ad apostrofarla come 'grassa': "Il mio peso cambia spesso e questo dipende da cosa sta succedendo nella mia vita". Eppure gli haters, incuranti, dei gravi problemi di salute, hanno preso ad attaccarla duramente per quei chili in più: "Mi è dispiaciuto moltissimo. Penso che quella situazione mi abbia davvero traumatizzata".

Da qui la decisione, nonostante la vastissima community, di allontanarsi per molti mesi dai social network, per poi farvi ritorno ma con tutt'altra frequenza: "Ormai non sono stabilmente su Instagram da mesi. Ho una password per Instagram. Sul mio telefono non ho app, soprattutto non di fotoritocco. Ho installato solo un gioco di logica. Quando pubblico qualcosa sinceramente compio uno sforzo ma per me è importante essere sicura che ogni mia foto sia autentica al 100%. Una volta pubblicata, allora è pubblicata, cerco di non andare a leggere tutti i commenti, ecco".

Questo nuovo approccio verso il mondo dei social, sostiene Selena Gomez, ha davvero migliorato la sua vita: "Ora sono molto felice di vivere a mio modo. Ho capito che la cosa fondamentale è vivere il presente, quindi se pubblico una foto allora l'ho semplicemente pubblicata, e la cosa finisce lì".