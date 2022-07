Selena Gomez festeggia il suo 30° compleanno con Taylor Swift (FOTO)

Selena Gomez ha appena festeggiato il suo 30° compleanno in compagnia di Taylor Swift, come dimostrano una serie di foto che sono divenute virali online.

Il 22 luglio Selena Gomez ha compiuto 30 anni e ha deciso di celebrare questo suo importante traguardo con una cena a cui hanno preso parte molte persone, inclusa la sua migliore amica di lunga data Taylor Swift. La festeggiata ha pubblicato alcune foto della loro inaspettata reunion sui propri profili social.

In un'immagine, Selena sorride mentre mentre abbraccia la Swift, formando un "3" e uno "0" con le dita. In un'altra immagine, invece, la Gomez ridacchia mentre tiene in mano un regalo incartato, mentre Taylor alza il pollice in segno di approvazione. Selena ha intitolato il post "30, nerd e degna".

Le due popstar sono amiche da più di una dozzina di anni: secondo quanto riferito dalla stessa Selena si sarebbero conosciute nel 2008 mentre lei usciva con Nick Jonas (i due si sono lasciati dopo diversi mesi) e Taylor usciva con Joe Jonas (anch'essi si sono lasciati poco tempo dopo).

"In realtà siamo uscite insieme con i Jonas Brothers! È stato isterico", ha detto Selena Gomez durante un'intervista di KISS-FM UK del 2017. "È stato fantastico, perché lei era la tipica ragazza con i capelli ricci, i braccialetti e gli stivali da cowboy, e io ero una cantante emergente. Ci siamo piaciute subito. È stata sicuramente la cosa migliore che abbiamo ottenuto da quelle relazioni."