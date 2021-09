Selena Gomez sul suo famigerato make up ai Met Gala 2018: “Ero diventata arancione”

Selena Gomez ha recentemente parlato del suo celebre incidente con la finta abbronzatura verificatosi presso il Met Gala 2018, spiegando che ormai era già diventata "completamente arancione" quando si è resa conto che la sua lozione abbronzante si era scurita troppo.

In vista dell'evento annuale, a tema "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination", la Gomez stava indossando il suo abito e, proprio in quel momento, ha deciso di "aggiungere un po' di colore al suo look", ha rivelato la fondatrice 29enne di Rare Beauty a Vogue.

"Mi sono messa un po' di lozione abbronzante e, guardandomi nello specchio, mi sembrava davvero bella e molto uniforme", ha spiegato l'attrice. "Man mano che la serata andava avanti, sebbene io non me ne fossi assolutamente accorta, diventava progressivamente sempre più scura".

Quando la star è arrivata al Met Gala, che ha descritto come "uno degli eventi più prestigiosi e belli di sempre", era troppo occupata a cercare di "sembrare bella" sul tappeto rosso, su sua stessa ammissione, per tenere sotto controllo lo stato e soprattutto il colore del suo autoabbronzante.

In seguito Selena Gomez si è seduta ad un tavolo all'interno del Metropolitan Museum of Art dove ha finalmente avuto un momento per dare un'occhiata alle fotografie che i paparazzi avevano scattato pochi istanti prima: "Guardo una mia foto e mi rendo conto di essere completamente arancione". I meme online sono arrivati a frotte ma invece di arrabbiarsi l'attrice si è presa in giro da sola pubblicando un video con la seguente didascalia: "Io quando ho visto le mie foto del MET."