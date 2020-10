Selena Gomez protagonista e produttrice dell'horror Dollhouse

Selena Gomez potrebbe essere la protagonista di Dollhouse, un film horror ambientato nel mondo della moda sullo sfondo della città di New York.

L'attrice, se l'accordo con la produzione si concluderà in modo positivo, sarà coinvolta anche come produttrice esecutiva.

Il film Dollhouse viene descritto come un thriller psicologico in stile Black Swan e attualmente non è ancora stato scelto un regista. La sceneggiatura, invece, è stata scritta da Michael Paisley.

Selena Gomez, che recentemente è stata protagonista di un cooking show realizzato per HBO Max, ritornerebbe quindi su un set cinematografico con un ruolo da protagonista dopo numerose esperienze come produttrice.

Adam Fogelson di STXfilms ha dichiarato: "Il coinvolgimento di Selena è una direzione eccitante per questo progetto, è estremamente talentuosa sia in veste di protagonista sia inq uella di produttrice. Collaborare con Selena e l'esperienza di Shawn Levy e Dan Cohen nel genere horror-thriller alzeranno il livello di Dollhouse e non potremmo essere più elettrizzati dal modo in cui sta venendo sviluppato questo progetto".