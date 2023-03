Selena Gomez in abito da sposa al braccio di Steve Martin in Only Murders in the Building 3 (FOTO)

'Indovinate cosa è appena successo' scrive Steve Martin su Twitter pubblicando una foto di Selena Gomez al suo braccio vestita da sposa, prontamente imitato dall'account di Only Murders in the Building.

Steve Martin ha fornito ai fan un anticipo di cosa accadrà in Only Murders in the Building 3 pubblicando alcune foto di Selena Gomez in abito da sposa.

In una nuova foto pubblicata su Twitter, l'attore 77enne indossa uno smoking elegante mentre posa con la sua costar Selena Gomez, che indossava un abito da sposa di pizzo vintage e un velo abbinato.

"Indovinate cos'è appena successo!" scrive l'attore a corredo della foto.

I fan hanno subito interpretato la foto di Steve Martin come omaggio a Il padre della sposa. Nel film del 1991, Martin interpreta George Banks, la cui figlia Annie (Kimberly Williams Paisley) torna a casa dopo aver studiato all'estero per annunciare ai suoi genitori che è fidanzata. Il film segue George mentre incontra disastrosamente i suoi futuri suoceri e si adatta all'idea del matrimonio collaborando con un esilarante consulente matrimoniale interpretato da Martin Short, co-protagonista di Only Murders in the Building.

Anche Selena Gomez ha pubblicato su Instagram le sue foto in abito da sposa mentre si esibiva in alcune pose divertenti mostrando gli anfibi bianchi e unalattina di Coca-Cola.

"Non ho didascalie. Solo una normale giornata di lavoro. @onlymurdershulu", ha scritto.

In Only Murders in the Building 3 Gomez, Short e Martin riprenderanno, rispettivamente, i ruoli di Mabel Mora, Oliver Putnam e Charles-Haden Savage. In un recente video dal set, Selena Gomez ha anche rivelato che Andrea Martin avrebbe ripreso il suo ruolo di Joy, truccatrice e interesse amoroso di Charles. L'arrivo di Meryl Streep è stato anticipato nel primo teaser trailer di Only Murders in the Building 3.