Sekiro: No Defeat, il nuovo trailer svela la data d'uscita dell'anime ispirato al gioco FromSoftware

Gli adattamenti dai videogiochi sono sempre problematici; restituire l'esperienza di partecipare in prima persona ad un'avventura grafica non è per nulla semplice ed è anche per questo che siamo stati felici di vedere un nuovo trailer sui canali ufficiali di Sekiro: No Defeat, l'attesissima trasposizione anime del pluripremiato videogioco Sekiro: Shadows Die Twice sviluppato da FromSoftware. Il filmato anticipa il debutto della serie in Giappone, dove arriverà nelle sale il prossimo 4 settembre per una programmazione evento speciale della durata di tre settimane.

Una prima scena di Sekiro: No Defeat

Per quanto riguarda il mercato internazionale, Crunchyroll ha precedentemente annunciato che distribuirà l'anime in streaming in tutto il mondo in data futura, con l'esclusione di Giappone, Cina, Corea, Russia e Bielorussia.

Il prestigioso team creativo dietro al progetto

La produzione dell'anime è stata affidata a nomi di spicco del panorama dell'animazione giapponese. La regia porta la firma di Kenichi Kutsuna (già apprezzato come regista della splendida opening di The Fire Hunter) presso lo studio Qzil.la, affiancato da Shunsuke Fukui nel ruolo di assistente alla regia. Il character design è stato curato da un fuoriclasse come Takahiro Kishida (noto per l'eccezionale lavoro sull'anime sportivo Haikyu!!), mentre il comparto sonoro e le musiche saranno curate dal compositore Shuta Hasunuma.

La trama di Sekiro: No Defeat

La sinossi ufficiale rilasciata da Crunchyroll ci proietta direttamente nel cuore delle atmosfere feudali e mistiche del videogioco. Il Giappone è frammentato in numerose province indipendenti messe alla prova da una guerra incessante. Al centro di questo conflitto si trova Ashina, una terra sacra intrisa di antichi misteri. Vent'anni dopo il brutale colpo di stato con cui il Santo della Spada, Isshin Ashina, ha reclamato la regione, una nuova minaccia sorge dall'interno.

Una scena del trailer

Nel disperato tentativo di proteggere la propria patria, Genichiro, nipote di Isshin, decide di ricorrere a una serie di poteri proibiti. Speranza di salvezza risiede quindi in un ragazzo rapito - l'Erede Divino - e nel suo silenzioso protettore: un fedele shinobi conosciuto solo come Sekiro. Una storia sul legame indissolubile tra un signore e il suo servitore, uniti in un'impresa disperata per riportare l'equilibrio in una nazione governata dalla violenza e sull'orlo del baratro.