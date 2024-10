"Non sei Beppe Vessicchio"... Tra Pettinelli e Zerbi ad Amici 24 scoppia la lite (VIDEO)

Le tensioni non ci sono solo tra gli allievi di Amici che, a causa della pressione, non riescono a gestire le loro emozioni. I dissidi ci sono anche tra i professori e quest'anno gli equilibri sono sempre più precari. Se da una parte c'è la Maestra Celentano che irrita la Lettieri ed Emanuel Lo quando vogliono esprimere un parere diverso dal suo, sul fronte del canto ci sono Rudy Zerbi e Anna Pettinelli che, come sempre, non smettono di punzecchiarsi in merito al talento e alla vocalità dei propri allievi. Di solito, i battibecchi tra i due prof. si sono sempre conclusi con una battuta ma, vedendo il daytime di Amici di oggi, è evidente come sia scoppiata una vera e propria lite tra i due prof.

Zerbi-Pettinelli ai ferri corti: ecco cosa è successo ad Amici

Nel corso della puntata di oggi, Anna Pettinelli ha radunato tutti gli allievi di canto per sottoporre ai ragazzi a un compito inusuale. Ha chiesto di scrivere delle barre sulla canzone di "Ragazzo Fortunato" di Jovanotti. Gli allievi avrebbero avuto solo 15 minuti di tempo per scrivere qualcosa di coerente e tutti si sono trovati in seria difficoltà, dato che scrivere e memorizzare delle strofe non è affatto facile. Dopo, la Pettinelli ha invitato i cantanti a partecipare a una staffetta musicale sulle note di "5 gocce", di Irama. Proprio durante la prova interviene Rudy Zerbi come una furia.

Amici di Maria De Filippi, scoperto un nuovo talento, figlio di un noto cantante

"Ma cosa stai facendo?", ha detto il coach. "Non sei mica Beppe Vessicchio. Non credo tu abbia l'orecchio assoluto. Quali competenze hai per giudicare l'intonazione di questi ragazzi?" Da quel che sembra, il compito della Pettinelli è stato assegnato per comprendere meglio l'intonazione dei ragazzi e, secondo quanto ha affermato Zerbi, questo sarebbe il modo sbagliato di capire fin dove si possono spingere gli studenti. L'altra coach ha cercato di fermare la furia di Zerbi, chiedendogli di non intromettersi riguardo i suoi metodi ma il professore non si è smosso di un millimetro e ha continuato ad ascoltare i ragazzi durante il compito. Per evitare di impressionarli, la produzione ha fatto uscire tutti e ha fatto in modo che Zerby e Pettinelli si chiarissero. Nel video qui sotto potete vedere come è andata.