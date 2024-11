Segreti di famiglia, anticipazioni 21 novembre: Engin viene ricoverato in ospedale, Cinar fa una confessione

Anteprima della trama di Segreti di famiglia per la puntata in onda giovedì 21 novembre alle 14:10 su Canale 5: Neva teme che Engin riveli il suo segreto. La soap turca, il cui titolo originale è Yargi, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Ceylin e Ilgaz fanno irruzione in casa di Meltem per salvare Elif, proprio mentre la donna cerca di somministrare qualcosa di sospetto alla figlia. La ragazzina viene trasferita in ospedale dove i medici riescono a salvarla, una volta scoperto cosa le fosse stato iniettato, Ilgaz convalida l'arresto definitivo per la madre.

Parla e la sua squadra vincono la gara ma la ragazza tenta il suicidio per sottrarsi al ricatto di Engin. Aylin trova nella sua tasca il biglietto anonimo con le minacce, Ceylin lo vede e capisce subito che è opera di Engin, che non esita a telefonare per rivendicare le sue azioni.

Anticipazioni di Segreti di famiglia: Engin è privo di sensi nella sua cella

Nella soap turca, i misteri e le paure continuano a intrecciarsi, spingendo i protagonisti verso scelte drammatiche. Neva, preoccupata che Engin possa svelare il suo oscuro segreto, vive momenti di ansia crescente. La donna incalza suo fratello Pars, spingendolo a intensificare i controlli su Engin per evitare che possa nuocere ulteriormente.

Nel frattempo, Tugce si rivolge disperata a Eren, chiedendo il suo aiuto per proteggere sua madre Ozlem dalla furia del marito Fatih, che la sta picchiando selvaggiamente. Eren interviene immediatamente, ma la situazione prende una piega inaspettata quando, durante la lite, emerge un'amara verità: la causa della rabbia di Fatih è proprio Eren. Questa rivelazione sconvolge Tugce, che si trova a fare i conti con una realtà familiare più complicata di quanto immaginasse.

Parallelamente, il giovane Mert, determinato a scoprire cosa stia tormentando Cinar, ordina a Serdar di indagare. Tuttavia, quando Serdar fallisce nel suo compito, è Cinar stesso a rompere il silenzio, confessando tutto al nonno. Neva va da Engin in carcere, ma al suo arrivo il ragazzo viene trovato privo di sensi nella sua cella e trasportato in ospedale. Intanto Ceylin raggiunge Seda per chiederle quale sia il coinvolgimento di Engin nel tentato suicidio di Parla.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ceylin si dirige all'hotel di Seda per poter parlare con la donna.