Segreti di famiglia anticipazioni 18 novembre: Engin va in isolamento, Seda è arrestata per favoreggiamento

Anticipazioni della trama della puntata di Segreti di famiglia in onda lunedì 18 novembre su Canale 5 alle 14.10: Ilgaz e Pars hanno una strategia comune contro Engin. La soap turca, il cui titolo originale è Yargi, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Le lacrime di Defne, angosciata all'idea che il padre possa essere arrestato, riescono a scalfire la corazza di dolore che Ceylin ha costruito per affrontare la perdita della sorella Inci e del padre Zafer, oltre al tradimento di Ilgaz. Nel frattempo, Mert scopre che Cinar, ricattato da Engin, ha intenzione di scappare all'estero e sta cercando di ottenere un passaporto in modo non ortodosso. Tuttavia, Mert si assicurerà che Cinar non riesca a trovare alcun passaporto, costringendolo a confrontarsi con le sue responsabilità.

Anticipazioni di Segreti di famiglia: Seda finisce nei guai e va in prigione

Durante una perquisizione nella cella di Engin, i secondini trovano un cellulare nascosto sotto il materasso della branda. Questa scoperta scatena un'immediata reazione da parte delle autorità: il procuratore Pars chiede che Engin venga trasferito in isolamento. Tuttavia, si rende conto che anche Ilgaz aveva già fatto la stessa richiesta, dimostrando come entrambi siano consapevoli della pericolosità del detenuto e delle sue possibili manovre dall'interno del carcere.

Le indagini si intensificano, e Pars, sospettando che il cellulare sia stato introdotto illegalmente, convoca l'avvocato di Engin, Seda. Il procuratore è convinto che sia stata lei a fornire il dispositivo al suo cliente. Sebbene Seda neghi con decisione, le sue risposte appaiono evasive e aumentano i sospetti di Pars. Determinato a scoprire la verità, ordina il sequestro del cellulare e del computer dell'avvocato.

Seda finisce in prigione per favoreggiamento

Pars cerca di ottenere prove che confermino il suo coinvolgimento, la situazione prende una piega drammatica quando Pars decide di far arrestare Seda, considerandola una minaccia al corretto svolgimento delle indagini. Questo evento non solo complica ulteriormente il quadro legale attorno a Engin, ma potrebbe anche portare a nuove rivelazioni su complicità e tradimenti nel suo caso.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Pars chiede che Engin venga messo in isolamento per impedire che abbia contatti con l'esterno.