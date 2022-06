See 3: Jason Momoa nel teaser dell'ultima stagione della serie

See 3 ha ora un teaser che regala le prime scene della stagione finale della serie con star Jason Momoa.

Il video, condiviso online, anticipa epiche scene di battaglia mentre il protagonista continua a difendere le persone che ama e il suo popolo.

Il 26 agosto arriverà sugli schermi di Apple TV+ la terza stagione di See, la serie con star Jason Momoa.

Gli otto episodi concluderanno la storia portata sugli schermi dallo showrunner e produttore esecutivo Jonathan Tropper che ha dichiarato: "Siamo elettrizzati nel condividere questo epico capitolo finale di See, che offre tutto l'intenso dramma, l'azione coinvolgente, e le emozioni che si attendono i fan, oltre a quella che pensiamo sarà una conclusione profondamente soddisfacente. Costruire un mondo senza la vista era una sfida particolarmente unica e continua che abbiamo affrontato tramite la collaborazione piena di passione e attenta di un team incredibilmente talentuoso e diverso di fronte e dietro la macchina da presa. Lo show è stato un incredibile lavoro d'amore per tutte le persone coinvolte e siamo eternamente grati per il modo in cui See è stato accolto dagli spettatori intorno al mondo".

See, la recensione: Jason Momoa sostiene un mondo distopico affascinante, ma imperfetto

Nel cast ci sono anche Dave Bautista, Olivia Cheng, Eden Epstein, David Hewlett, Hoon Lee, Tom Mison e Tamara Tunie. See è stata creata da Stephen Knight.