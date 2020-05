Secret Society of Second-Born Royals: il trailer del nuovo film Disney+

Disney+ ha condiviso online il trailer di Secret Society of Second-Born Royals, il nuovo film originale in arrivo a luglio.

Secret Society of Second-Born Royals, di cui online è stato condiviso il trailer, arriverà su Disney+ il 17 luglio.

Nel filmato si mostra quello che accade quando i figli secondogeniti delle famiglie reali scoprono di possedere degli incredibili superpoteri e di doverli usare per difendere il mondo dal male.

Tra i protagonisti di Secret Society of Second-Born Royals ci sono Skylar Astin, star di Pitch Perfect e Zoey's Extraordinary Playlist, nella parte del professore James Morrow ed Elodie Yung nel ruolo di Elektra nella serie Daredevil.

La sinossi dichiara: "Sam, una principessa ribelle e al secondo posto nella linea di successione nel regno di Illyria, non ha alcun interesse per la vita reale. La sua vita viene però sconvolta quando scopre di avere dei superpoteri e di appartenere a una società segreta che mantiene in segreto la pace nel regno. La giovane vivrà quindi delle incredibili avventure insieme ad altri coetanei che si trovano nella sua stessa situazione".

Sam è interpretata da Peyton Elizabeth Lee, e la protagonista è la sorella minore di Eleanor (Ashley Liao) e che ama trascorrere il suo tempo con il miglior amico Mike (Noah Lomax). Il gruppo di giovani ribelli e alle prese con l'addestramento è completato da Tuma (Niles Fitch), Roxana (Olivia Deeble), January (Isabella Blake Thomas) e Matteo (Faly Rakotohavana).