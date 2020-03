Sebastian Stan vs Coronavirus: la foto dell'attore in tenuta anti-contagio

Sebastian Stan vola in Europa e prende tutte le precauzioni del caso per evitare il contagio da coronavirus. Letteralmente tutte le precauzioni!

Il terrore da pandemia ha definitivamente raggiunto Hollywood. L'attore Sebastian Stan ha affrontato il volo verso l'Europa con il fiato del coronavirus sul collo, o almeno su quel che ne rimane dopo la creazione di un super outfit anti-contagio, di cui abbiamo anche una foto. Tra le misure precauzionali di Delta Airlines pare ci sia un vero e proprio arsenale di strumenti di autoconservazione. L'unico passo successivo è indossare direttamente una tuta hazmat.

Il numero dei contagi da coronavirus negli Stati Uniti sta cominciando a salire e a Hollywood si inizia a sudare all'idea del possibile contagio degli attori più indispensabili dell'industria. Ai loro occhio ormai l'Europa è un gigantesco ospedale a cielo aperto pieno di lebbrosi, tanto da provocare anche il rinvio o la cancellazione di importanti collaborazioni, come nel caso dello stop alle riprese di Mission Impossible 7 a Venezia e Roma.

Comprensibilmente, gli attori di Hollywood sono ora sotto stretto regime anti-contagio, come ci mostra Sebastian Stan durante il suo volo verso il vecchio continente. Il protagonista della serie tv The Falcon and the Winter Soldier indossa una mascherina per la bocca e una sugli occhi, cappello, coperte e guanti, senza rinunciare a un drink di benvenuto, elemento che fa pensare a un'esagerazione ironica più che a un'effettiva paranoia da contagio...

L'attenzione al coronavirus e alle sue possibili conseguenze è certamente altissima, per Sebastian Stan come per tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo che hanno rapporti con l'Europa. Se si sentono più sicuri indossando mille diverse precauzioni per venirci a trovare, ben vengano.