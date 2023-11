Sebastian Stan interpreterà Donald Trump nel film The Apprentice

Il regista iraniano Ali Abbasi racconterà la storia di Donald Trump in The Apprentice e nella parte del miliardario ci sarà Sebastian Stan.

Sebastian Stan avrà il ruolo di Donald Trump nel film The Apprentice, il nuovo progetto diretto dal regista iraniano Ali Abbasi.

La sceneggiatura è stata firmata da Garbeil Sherman, autore del bestseller The Loudest Voice in the Room.

Un film sulle origini di Trump

The Apprentice seguirà i tentativi di Donald Trump di costruire la sua attività immobiliare a New York negli anni '70 e '80. Sul grande schermo si vedrà inoltre qualche dettaglio del suo rapporto con il famigerato avvocato Roy Cohn.

Il film viene descritto come la storia di un mentore e del suo protetto seguendo le origini di una dinastia americana.

Gli interpreti

Nel cast, oltre a Sebastian Stan che si metterà alla prova con un'altra trasformazione, ci saranno Jeremy Strong, la star di Succession, nella parte di Cohn e Maria Bakalova in quello di Ivana, la prima moglie di Trump.

La produzione del film è iniziata in questa settimana e non resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli sul progetto diretto da Ali Abbasi.