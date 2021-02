Sean Penn e Tye Sheridan star del film Black Flies

Sean Penn e Tye Sheridan saranno i protagonisti del film Black Flies, diretto da Jean-Stéphane Sauvaire.

Il progetto è un adattamento dell'omonimo romanzo scritto da Shannon Burke ed è descritto come un thriller molto intenso.

Black Flies sarà scritto da Ryan King e ha al centro un gruppo di paramedici, alle prese con i rischi e il peso del loro lavoro.

Tye Sheridan avrà il ruolo di un giovane pieno di ideali che si sta preparando per studiare medicina e si ritrova a guidare l'ambulanza accanto a un collega molto esperto, parte affidata a Sean Penn, che viene considerato uno dei migliori medici che lavorano nel settore.

Il progetto diretto da Sauvaire offrirà una visione sulla vita per le strade e sulla fatica affrontata da un medico nel tentare di aiutare gli altri nonostante una paura crescente che lo porta a pensare che non potrà mai fare una differenza nella società.

Le riprese inizieranno a New York nei prossimi mesi. Il produttore Warren Goz ha dichiarato: "Abbiamo lavorato con Jean-Stephane per oltre un anno nel portare in vita questa storia in un modo che sia coinvolgente e catturi il talento speciale di Sean nella narrazione. Pensiamo che questa storia, che ritrae le pressioni che affrontano le persone che lavorano nel pronto intervento, è davvero importante da raccontare in questo periodo".