Sean Penn produttore del thriller politico Killers & Diplomats

Sean Penn produrrà il thriller politico intitolato Killers & Diplomats tramite la sua nuova casa di produzione Projected Picture Works, in collaborazione con Mill House Motion Pictures.

Il progetto si basa su una sceneggiatura che ha fatto parte della Black List, l'elenco degli script più promettenti non ancora realizzati, nel 2021.

Il film Killers & Diplomats è stato scritto da Michael Nourse e John Tyler McClain e si basa su un articolo del giornalista premio Pulitzer Raymond Bonner. La storia vera prende il via dopo che quattro donne americane impegnate nelle loro attività come missionarie vengono violentate e uccise nel 1980, a El Salvador. Un giovane diplomatico americano inizia a indagare sul caso occupandosi di una fonte improbabile e rischiando tutto pur di ottenere le prove necessarie a chiudere il caso.

Sean Penn, per ora, non sembra coinvolto come regista del film, ma solo come produttore del progetto.

La casa di produzione Projected Picture Works ha iniziato le sue attività con il film drammatico Black Flies in cui l'attore recita accanto a Katherine Waterston, Tye Sheridan, Michael Pitt, Mike Tyson e Raquel Nave.