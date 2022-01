Sean Penn accusa gli uomini americani di essere diventati "troppo femminilizzati"

Nel corso di un'intervista con The Independent, Sean Penn ha apertamente criticato gli uomini americani, rei di essere diventati "troppo femminilizzati".

Come riportato da CBR, il protagonista di Milk ha spiegato il suo punto di vista sulla mascolinità americana contemporanea. Sean Penn ha affermato: "Sono nel club che crede che gli uomini nella cultura americana siano diventati selvaggiamente femminilizzati... Non credo che per assumere un comportamento corretto nei confronti delle donne, dobbiamo trasformarci in donne. Penso che gli uomini siano diventati, a mio parere, troppo femminilizzati. Ho avuto tante donne molto forti nella mia vita che non hanno mai considerato la mascolinità come un segno di oppressione nei loro confronti. Ci sono dei fattori codardi che portano gli uomini ad abbandonare i jeans e a indossare una gonna".

All'inizio del mese, Sean Penn aveva già fatto una dichiarazione simile sulla mascolinità americana nel corso di un'intervista con The i, dicendo che, a suo parere, mentre la società continua a rielaborare i tradizionali ruoli di genere "c'è stata una totale assenza di comportamenti maschili". L'attore ha dichiarato: "Non penso che essere un bruto o avere insensibilità o mancanza di rispetto per le donne sia qualcosa che ha a che fare con la mascolinità. Non penso che per essere giusti con le donne, dovremmo diventare anche noi donne".

Sean Penn è attualmente impegnato con il tour promozionale di Flag Day e Licorice Pizza. Il nuovo film di Paul Thomas Anderson uscirà in Italia il 17 marzo 2022. Sean Penn ha vinto il suo secondo Premio Oscar per Milk, film diretto da Gus Van Sant in cui ha interpretato Harvey Milk, primo componente delle istituzioni statunitensi apertamente omosessuale.