Sean "Diddy" Combs: 50 Cent sarà il produttore di una docuserie Netflix sulle accuse al produttore musicale

Netflix collaborerà con Curtis "50 Cent" Jackson per produrre una docuserie su Sean "Diddy" Combs in cui si affronteranno le recenti accuse rivolte al produttore musicale.

Le prime notizie del progetto erano emerse nel mese di maggio, quando Jackson aveva anticipato che Netflix ne aveva ottenuto i diritti.

Il team al lavoro sugli episodi

La produzione della docuserie è ancora in corso e vede impegnata alla regia Alexandra Stapleton, produttrice degli episodi tramite la sua House of Nonfiction.

Combs è attualmente in stato di fermo nella prigione federale di Brooklyn con le accuse di traffico sessuale e racket, e dovrà inoltre affrontare alcune denunce per violenza sessuale e abusi.

Stapleton e Jackson hanno dichiarato: "Questa è una storia con un significativo impatto umano; è una narrazione complessa che comprende vari decenni, non si basa solo sui titoli e i video visti fino a questo momento. Rimaniamo determinati nel nostro impegno a dare voce a chi non l'aveva e a presentare prospettive autentiche e piene di sfumature. Nonostante le accuse siano disturbanti, invitiamo tutti a ricordare che la storia di Sean Combs non è la storia intera dell'hip hop e della sua cultura. Puntiamo ad assicurarci che le azioni individuali non mettano in ombra i contributi più ampi della cultura".

I problemi legali della star della musica

La situazione di Combs e le recenti accuse, tra cui quelle di Thalia Graves che è l'undicesima persona ad aver sporto una denuncia per violenza sessuale riportando dei fatti che sarebbero avvenuti nel suo studio musicale nel 2001, saranno al centro anche di un'altra docuserie in fase di produzione per Investigation Discovery realizzata da Maxine Productions, già nel team di Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV.

Nelle ultime settimane, nel frattempo, sono diventati virali alcune foto e i video in cui il produttore parla apertamente dei suoi party, frequentati da numerose star della musica e del mondo dello spettacolo, all'insegna degli eccessi e situazioni al limite del legale.