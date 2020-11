Sean Connery, svelata la causa di morte dell'attore

Sean Connery è morto nel sonno lo scorso 31 ottobre e il certificato, recentemente pubblicato da TMZ, ha rivelato che tra le principali cause di morte dell'attore risultano: polmonite, insufficienza cardiaca e complicanze fisiche dovute alla vecchiaia.

Sean Connery

Secondo il documento Connery è morto per un'"insufficienza respiratoria" dovuta ad una grave forma di polmonite, vecchiaia e fibrillazione atriale: una frequenza cardiaca irregolare che può aumentare il rischio di ictus, insufficienza cardiaca e altre complicazioni cardiache.

Sean Connery è venuto a mancare nella sua casa alle Bahamas all'età di 90 anni e il rapporto sulla sua vita personale, pubblicato sempre da TMZ, afferma che era ancora sposato e che la sua occupazione era ufficialmente quella di "attore in pensione". La leggenda del cinema, interprete di James Bond, lascia la moglie Micheline, Jason e l'altro figlio Stefan.

Al momento della sua morte, Jason Connery ha detto alla BBC: "Stiamo tutti lavorando per comprendere questo enorme evento poiché è accaduto solo di recente, anche se mio padre non stava bene da tempo. Un giorno triste per tutti coloro che conoscevano e amavano il mio papà e una triste perdita per tutte le persone in tutto il mondo che hanno apprezzato il meraviglioso dono che aveva come attore".