Sean Connery, la moglie: "Spargerò le sue ceneri su un campo da golf in Scozia"

A poco più di due mesi di distanza dalla morte di Sean Connery, sua moglie Micheline Roquebrune ha reso note le sue intenzioni riguardo le ceneri dell'attore, facendo sapere che verranno sparse su un campo da golf in Scozia.

Sean Connery con suo figlio

Che Sean Connery abbia rappresentato una leggenda del cinema non è certo un mistero, così come non lo è l'amore che legava l'attore al mondo del golf. Ecco quindi spiegato il motivo per cui sua moglie ha deciso di spargere le sue ceneri in un contesto che il compianto interprete di 007 considerava assai familiare. Come riportato dal Sunday Mail, non è stato ancora confermato quale campo da golf verrà scelto per tale gesto, ma è comunque emerso che Connery era un membro del Royal and Ancient at the Old Course of St Andrews, situato proprio in Scozia e considerato uno dei più antichi e prestigiosi golf club del mondo.

Sean Connery in una scena de La leggenda degli uomini straordinari

Micheline Roquebrune ha dichiarato "Sean era la persona più felice del mondo quando si trovava su un campo da golf. Quindi, non appena sarà possibile viaggiare in questo periodo pandemico, verremo in Scozia con la famiglia e porteremo le sue ceneri". La moglie dell'attore, nato ad Edimburgo nel 1930 e che nel 2020 aveva compiuto 90 anni, ha quindi parlato del vuoto rimastole nel cuore in seguito al lutto: "È sempre nei miei pensieri. Mi manca enormemente perché è stato una parte così importante della mia vita per così tanti anni". Come prevedibile, anche le recenti festività non hanno rappresentato un momento felice per la donna, essendo stato il primo Natale senza suo marito: "Era così diverso il Natale senza che Sean fosse con me. Tutti i miei figli erano qui, tuttavia, e mi hanno aiutato molto così come i miei amici che sono sempre stati lì quando ne avevo bisogno".

L'attore scozzese, celebre soprattutto per il suo ruolo nel franchise di James Bond, è morto nel sonno, lo scorso 31 dicembre, mentre si trovava nella sua casa alle Bahamas, circondato dalla famiglia. In seguito alla sua scomparsa, il figlio Jason dichiarò che l'attore "non stava bene da un po' di tempo" e, subito dopo, Roquebrune ha fatto sapere che Connery soffriva da anni di demenza senile.