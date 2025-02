Sean Bean nel cast della nuova serie ispirata a Robin Hood

L'attore Sean Bean è entrato a far parte del cast della serie Robin Hood che avrà come protagonista Jack Patten.

Sean Bean reciterà insieme a Jack Patten nella nuova serie Robin Hood, progetto targato MGM+ che verrà prodotto da Lionsgate TV.

Lo show proporrà un approccio moderno al racconto classico del ladro che rubava ai ricchi per aiutare i poveri, concentrandosi inoltre sul legame tra Rob e Marian.

Cosa racconterà la nuova serie Robin Hood

Secondo i produttori, la serie che vedrà impegnato John Glenn come showrunner offrirà 'autenticità storica e profondità psicologica'. Dopo l'invasione normanna dell'Inghilterra, Rob (Jack Patten), figlio di un guardaboschi sassone, e Marian, la figlia di un lord normanno, si innamorano e collaborano per lottare per la giustizia e la libertà. Mentre Rob diventa il leader di un gruppo di fuorilegge ribelli, Marian si infiltra tra le fila del potere a corte. Entrambi cercheranno di fermare la corruzione e portare pace nel regno.

Sean Bean sarà lo sceriffo di Nottingham

Sean Bean avrà il ruolo dello sceriffo di Nottingham, mostrato come un uomo di stato, uno stratega e impegnato a sostenere Nottingham. Il personaggio viene descritto come un padre, un politico e un cugino di Re Enrico II, mentre affronta il potere, i criminali e le ambizioni di Eleonora d'Aquitania e dei baroni normanni che li circondano. Lo sceriffo è astuto e pragmatico, un uomo che governa con una mano ferma, ma non per crudeltà, ma per la convinzione che la legge debba essere rispettata.

Il pilot sarà diretto da Jonathan English, coinvolto anche come produttore della prima stagione, composta da dieci puntate.

Sean Bean, per il piccolo schermo, ha recitato in numerose serie come Il Trono di Spade, Shardlake, This City Is Yours. Tra i recenti impegni cinematografici, invece, ci sono The Yellow Tie, The Isolate Thief, Anemone e Rogue Trooper.