Sean Baker è sicuro: "Per fare film per adulti non c'è bisogno di supereroi ed esplosioni"

Il regista di Anora, film vincitore della Palma d'Oro a Cannes ha sottolineato che non c'è bisogno di supereroi ed esplosioni per fare un film per adulti

Sean Baker ha esortato gli spettatori a vedere il suo film vincitore della Palma d'Oro a Cannes, Anora sul grande schermo al BFI London Film Festival venerdì scorso.

Il regista ha parlato con la sua protagonista, Mikey Madison, poco prima dell'anteprima del film nel Regno Unito alla Royal Festival Hall di Londra, dove Baker ha detto che la gente deve vedere che si possono fare "film per adulti" "senza supereroi ed esplosioni".

I due hanno parlato brevemente con la direttrice del festival londinese, Kristy Matheson, di come sono arrivati a lavorare insieme e del motivo per cui Coney Island era il terreno ideale per la contorta storia di Cenerentola di Baker.

Sean Baker sicuro: il mio Anora è per adulti, anche senza supereroi ed esplosioni

Anora: una scena del film

Neon ha avuto il suo quinto vincitore consecutivo a Cannes con Anora. Un dramma avvincente con Madison (Scream, Once Upon a Time in Hollywood) nel ruolo della protagonista, una prostituta di Brighton Beach, Brooklyn, che si immischia con il figlio di un oligarca russo, interpretato da Mark Eidelstein.

Anora è stato presentato in anteprima in concorso al Festival di Cannes, seguito da proiezioni a Telluride, Toronto e San Sebastián. Dopo una proiezione del film giovedì all'Ham Yard Hotel di Londra, Baker e Madison hanno raccontato come sono state girate le scene di sesso.

Quando è stato chiesto se la troupe avesse utilizzato dei coordinatori dell'intimità, Baker ha risposto:

"No, non li abbiamo usati. Penso che sia molto importante per un attore avere questa possibilità. E naturalmente abbiamo offerto a Mikey e a Mark Eidelstein questa possibilità. Ma anche io ho diretto scene di sesso nel corso della mia carriera, quindi ero molto a mio agio nel farlo e anche come produttore del mio film, la priorità numero uno è la sicurezza e il comfort dei miei attori".

"Quindi, quando siamo arrivati alle riprese, credo che fossimo così a nostro agio che il film è stato affrontato in modo così incredibilmente clinico", ha aggiunto. "Non c'è stata improvvisazione. Ci piace chiamarle clip di sesso, non scene di sesso, perché sono bloccate, sono calcolate".

Anora: un'immagine di Mark Eidelstein e Mikey Madison

Madison ha aggiunto: "Abbiamo parlato a lungo di ogni scena, di come sarebbe stata. E Sean e sua moglie e partner di produzione, Samantha Quan, bloccavano persino l'aspetto che avrebbe avuto sullo schermo". Anora sarà distribuito da Neon il 18 ottobre negli Stati Uniti e il 1° novembre nel Regno Unito.